RaffaelliSegreti: Francesco Fulgoni nuovo Socio dello Studio e Responsabile del dipartimento di diritto del lavoro

Lo Studio legale RaffaelliSegreti prosegue nella strategia di crescita e sviluppo nominando Francesco Fulgoni Socio e Responsabile del dipartimento di diritto del lavoro.



Fulgoni, laurea in Giurisprudenza all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, si occupa di consulenza legale e assistenza, sia giudiziale che stragiudiziale, in relazione a tematiche di diritto del lavoro, diritto sindacale, diritto della previdenza sociale.



Ha iniziato a collaborare con RaffaelliSegreti Studio legale nel 2018, in qualità di Of Counsel, dopo precedenti esperienze in studi con specializzazione in diritto del lavoro, tra cui lo Studio legale Chiello & Pozzoli dal 2011 al 2018, e lo Studio legale BonelliErede dal 2007 al 2010.

Francesco Fulgoni è socio AGI e docente dei master organizzati dal Sole24Ore Business School su tematiche di diritto del lavoro e di diritto sindacale.



"La nomina a Socio di Francesco – ha affermato Andrea Raffaelli, Socio fondatore - è importante perché riflette un percorso di crescita dello Studio in un'area strategica per l'assistenza alle imprese e particolarmente sinergica rispetto agli altri settori di competenza".