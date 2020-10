BIRD & BIRD in un finanziamento corporate garantito SACE (Garanzia Italia) da 55mln

Lo studio legale internazionale Bird & Bird ha assistito un pool di 6 banche nella strutturazione e concessione di un finanziamento di Euro 55mln assistito da Garanzia Italia emessa da SACE nell'ambito della finanza a sostegno della liquidità prevista dal Decreto Liquidità in favore di uno dei più grandi retailer di calzature in Italia e leader mondiale nella produzione e commercializzazione di calzature presente in oltre 70 paesi.

Bird & Bird ha assistito le parti del finanziamento anche in relazione ai rapporti con SACE e nella predisposizione e revisione della documentazione necessaria ai fini dell'emissione della Garanzia Italia.

Il pool, coordinato da BNL Gruppo BNP Paribas, nel ruolo di Agente e di SACE Agent, comprende Intesa Sanpaolo, UniCredit, Banca MPS, Banco BPM e Banca Ifis.

Bird & Bird ha assistito il pool di banche con il partner Pierpaolo Mastromarini e il senior associate Daniele Pompei che ha supervisionato l'intera operazione con il supporto del trainee Francesco Bianco.

Il borrower è stato assistito da KPMG con un team composto dal partner Alessandro Bellia e dal manager Mirella Mori per tutti gli aspetti di natura finanziaria e legati alla predisposizione e verifica del business plan dell'operazione.