EVENTO



Camera Arbitrale di Milano, Dentons, Eni, Enel e Danieli discutono di arbitrato commerciale in Italia



Appuntamento martedì 6 ottobre 2020 alle ore 17:00 presso Palazzo Giureconsulti a Milano.



Camera Arbitrale di Milano e Legalcommunity, con il supporto di Dentons, presentano "Lo stato dell'arte e l'evoluzione dell'arbitrato commerciale", un dibattito per tracciare il profilo dello strumento arbitrale oggi in Italia, con gli interventi di Stefano Azzali, Direttore Generale, Camera Arbitrale di Milano; Barbara Benzoni, Assistenza Legale Mid-Downstream e Chemicals Estero, Eni; Sara Biglieri, Europe Head Litigation and Dispute Resolution, Dentons; Beatriz Saiz Marti, Head of Group Significant Litigation, Enel; Gianluca Buoro, Responsabile Affari Legali Danieli Automation; moderati da Giuseppe Salemme, Legalcommunity.