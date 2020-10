Andersen, lo studio di dottori commercialisti, avvocati e advisor finanziari membro italiano di Andersen Global, e lo Studio Donadio & Gaviano Associati hanno assistito MW LAK Solution, controllata da MW LAK LTD di Singapore, nell'acquisto dell'azienda INK Maloberti, in sede fallimentare.

MW LAK Solution opera nel settore delle vernici e degli inchiostri per il mercato beverage, food e industrial packaging e conta su unità produttive in Indonesia, Vietnam, Singapore e Cina. INK Maloberti è un'impresa storica nella produzione di inchiostri nel ramo packaging metallico per il settore alimentare e industriale.

L'avvocato Alessandra Nodari, senior advisor di Andersen, ha assistito MW LAK Solution nella gestione dell'esercizio provvisorio e nei rapporti con la Curatela, oltre che nella partecipazione alla procedura competitiva, gli accordi con i dipendenti e l'intervento del Fondo di Garanzia dell'INPS, sono stati curati dal dott. Marco Gaviano, dello Studio Donadio & Gaviano Associati.