Grimaldi Studio Legale con il Maxxi per programma Know How online

Grimaldi Studio Legale è partner del Maxxi di Roma nell'ambito del programma di alta formazione Know How online. Francesco Sciaudone (foto) e Rosaria Romano, rispettivamente Managing Partner e Of Counsel dello Studio, saranno tra i docenti dell'appuntamento "Design, tra progetto, produzione, tutela" in programma dal 7 al 10 ottobre.

Nelle tre sessioni online previste, diversi professionisti, tra cui designer e imprenditori, presenteranno gli aspetti teorici e pratici del mondo del design con un focus proprio sugli strumenti legislativi che vengono utilizzati a tutela delle forme dei prodotti industriali.



L'evento odierno rientra nel programma di alta formazione del Maxxi che pone nella condivisione del sapere lo strumento più forte di sviluppo e di crescita. Grimaldi Studio Legale offre proprie competenze a tutti gli operatori del settore affinchè siano utilizzate in modo efficiente e consapevole la giurisdizione a tutela dell'innovazione: diritto d'autore, registrazione come marchio di forma e tutela come modello di utilità.