A far decorrere il termine per impugnare il provvedimento di ammissione dalla gara, non è sufficiente la sola presenza di un rappresentante della ditta alla seduta, e ciò in quanto tale presenza determina al più la conoscenza del provvedimento di ammissione e di quanto ivi emerso ma non certamente la percezione immediata ed effettiva di tutte le irregolarità che, ove esistenti, inficino le relative determinazioni. Lo ha stabilito il Tar Napoli, sentenza n. 394/2018, aggiungendo però che, considerata la specialità della normativa dettata dall'art. 120, comma 2 bis, c.p.a. e il suo carattere derogatorio dei principi in materia di impugnativa, il criterio dell'effettiva completa conoscenza dell'atto impugnabile, comprensivo di tutti gli aspetti di lesività e illegittimità dello stesso, deve essere applicato in modo restrittivo, ai soli casi in cui, per gli elementi emersi nella seduta di gara, si evince che la parte dovesse essere sin da allora pienamente consapevole dei profili di illegittimità sollevabili.



In quest'ultima ipotesi non vi sarebbe, infatti, ragione per procrastinare il termine di impugnativa prolungando la situazione di incertezza sulla sorte finale della gara d'appalto che la norma sull'onere di impugnativa immediata ha inteso ridurre. A fronte della tutela delle ragioni del concorrente all'esercizio dell'azione di impugnativa vi sono, infatti, anche le ragioni di interesse pubblico alla pronta definizione delle controversie in materia di gare di appalto, che non consentono indugi nella promozione dell'azione giurisdizionale. D'altra parte il riferimento dell'art. 120, comma 2 bis, c.p.a. alla pubblicazione sul profilo del committente, nell'ambito della sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell'art. 29, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con conseguente applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, è volto a consentire la piena conoscenza degli atti consultabili sul profilo del medesimo committente, in modo che non vi si vede ragione di consentire alla parte di rimandare l'impugnativa una volta che ha aliunde preso piena conoscenza dei profili di illegittimità da sollevare.