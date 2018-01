Dm Giustizia 144/2015

Avvocato specialista, respinto ricorso contro Regolamento

Tar Lazio – Sentenza 25 gennaio 2017 n. 931

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sentenza 931/2018, ha respinto il ricorso presentato da due avvocati contro il Ministero della giustizia e il Consiglio di Stato (nei confronti del Consiglio Nazionale Forense, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Santa Maria Capua Vetere e l'Associazione Nazionale Forense) per l'annullamento del Dm Giustizia 12 agosto 2015, n. 144 “Regolamento per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista».

