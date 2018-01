Consip: contenzioso in crescita, contratti fermi per 2,3mld di euro

Cresce il contenzioso tra imprese e Consip. Il monitoraggio a fine 2017 fa registrare un netto aumento, sul trimestre precedente, dei ricorsi notificati nel periodo 2012-17, che sono passati da 547 a 615 (+12%), di cui 204 ancora pendenti (contro i 190 registrati al III trimestre 2017). In altri termini, le “questioni” sollevate dalle imprese che devono essere ancora risolte sono una su tre.



La fotografie emerge dal report Consip sull'analisi del contenzioso. Il valore dei contratti tra amministrazioni e imprese “bloccati” da ricorsi sulle gare Consip ammonta a 2,3 miliardi di euro - in lieve decremento rispetto ai 2,6 miliardi registrati al 30 settembre, a seguito della risoluzione in favore di Consip di alcuni importanti vertenze. Il fenomeno, che continua ad essere di dimensioni rilevanti, prosegue lo studio, si traduce in maggiori costi per lo Stato per ritardi e diseconomie di sistema, minore conformità alla disciplina vigente per effetto delle (conseguenti) proroghe tecniche, e servizi meno efficienti per i cittadini.



Per quanto concerne le merceologie a più alta litigiosità, continua la nota Consip, quattro ricorsi su dieci (234 sui 615 totali) riguardano solo cinque settori merceologici: “pulizia e facility management”, “servizi ict”, “smaltimento rifiuti”, “servizi energetici a immobili e territorio” e “sanità”. In questi settori si concentrano il 30% dei ricorrenti totali (90 su un totale di 304).

Per quanto riguarda gli esiti – analizzando i soli ricorsi “passati in giudicato”, ovvero dove il procedimento è arrivato a una conclusione definitiva (tempo medio di risoluzione pari a circa 14 mesi) – Consip conferma la percentuale di successo del 75%, ovvero tre pronunce su quattro si sono risolte con esito positivo.