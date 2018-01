Aifa: Consiglio Stato accoglie ricorso su costo farmaci “generici”

Consiglio di Stato - Sentenza 31 gennaio 2018 n. 629

«È legittima la scelta del Ministero della Salute e dell'Aifa di applicare il ribasso del 50% rispetto alle confezioni dell'originator senza distinguerle per concentrazione di principio attivo, forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio o dosaggio, ma avendo riguardo al concetto onnicomprensivo di spesa sostenuta dal Servizio Sanitario Nazionale per il medicinale coperto da tutela brevettuale». Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 629 di oggi, capovolgendo il verdetto del Tar ed accogliendo il ricorso dell'Agenzia per il farmaco contro EG. In primo grado il Tribunale amministrativo (sentenza n. 3803/2014), su istanza della azienda farmaceutica, aveva invece annullato il Dm Salute del 4 aprile 2013 - “Criteri di individuazione degli scaglioni per la negoziazione automatica dei generici e dei biosimilari” - nella parte in cui richiamava, come criterio di calcolo della riduzione del prezzo, il valore medio della spesa sostenuta dal SSN per il medicinale coperto da brevetto, senza fare distinzione tra le confezioni, cosi operando una comparazione tra prodotti diversi.