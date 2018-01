Il Tar Lazio, sentenza 1092/2018, ha bocciato il ricorso di Romeo Gestioni per l'annullamento della nota del 16 giugno 2017 con cui Consip aveva escluso il Raggruppamento temporaneo di imprese (Romeo Gestioni/Consorzio Stabile Romeo Facility Services 2010) dalla gara per l'affidamento di servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi presso gli immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni. Nel provvedimento di esclusione si contestava la violazione dell'articolo 38, comma 1, lett. f), Dlgs n. 163/2006 per via delle indagini penali nei riguardi di Alfredo Romeo, socio di minoranza, «per asserita corruzione posta in essere in concorso col funzionario Consip Maurizio Gasparri relativamente ad una serie di gare, ivi compresa la gara FM4».



«Al riguardo – scrive il Tar -, va, anzitutto, rilevato che la nozione di operatore economico» sottesa alla norma in questione, «assume carattere generale, estendendosi a tutti i soggetti rientranti nella compagine societaria dell'impresa concorrente, indipendentemente dall'entità delle singole quote di partecipazione al capitale sociale». Per cui «non può censurarsi l'operato della Stazione appaltante per aver essa valorizzato le condotte imputate al socio di minoranza della Società, qualificato in sede penale “dominus e organo apicale di fatto della società medesima”.



A detta di Consip, dunque, con riferimento alle procedure di gara, la falsa dichiarazione sussisterebbe in riferimento «alle specifiche condotte poste in essere antecedentemente alla presentazione delle offerte e volte ad acquisire dal sig. Gasparri suggerimenti e indicazioni utili per la predisposizione delle stesse». Per il Tar una simile condotta configura un «illecito concorrenziale» particolarmente grave e da «intendersi compreso tra le ipotesi di “errore nell'esercizio dell'attività professionale”» previste dal citato articolo 38. Né, prosegue la decisione, il provvedimento può considerarsi illegittimo laddove ritiene come mezzi di prova «adeguati e affidabili» i verbali degli interrogatori e l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Roma a carico del Romeo. Infatti, scrive il Collegio, «gli elementi rilevanti possono essere desunti anche da fatti oggetto di un procedimento penale». Riguardo poi alle operazioni di risanamento messe in piedi dallo stesso Romeo, il Tar afferma che le misure di self-cleaning hanno «rilevanza pro futuro, relativamente alle gare indette successivamente alla loro adozione, pena la violazione della par condicio dei concorrenti». (Francesco Machina Grifeo)