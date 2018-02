Il Tar Lombardia, sede di Milano, con la sentenza 499 di oggi, ha respinto (dopo averli riuniti) i ricorsi di Stam Europe e Vitali, uniti in consorzio, per l'affidamento della gara comunitaria, a procedura ristretta, indetta da Arexpo nel gennaio 2017 per l'affidamento, in un unico lotto, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, della ideazione, dello sviluppo e della gestione del progetto di “Rigenerazione Urbana” dell'Area ex Expo Milano 2015 per una valore stimato di 2mld di euro. La gara era stata vinta dall'Ati Lendleaese dopo aver ottenuto la riparametrazione del punteggio. Il Tribunale ha ritenuto improcedibili i ricorsi di Lendlease e Pricewaterhouse Coopers Advisory. La gara aveva ad oggetto l'ideazione ed elaborazione del Masterplan per l'Area (circa 1.000.000 mq); l'elaborazione di un Piano economico e finanziario dello sviluppo complessivo; la concessione degli spazi con costituzione di un diritto di superficie per una durata massima di 99 anni per la parte non riservata ad Arexpo. (Francesco Machina Grifeo)