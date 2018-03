direttiva ue

Pannolini riciclati restano un rifiuto, la Regione non può autorizzare

Consiglio di Stato - Sentenza 28 febbraio 2108 n. 1229

Doccia fredda del Consiglio di Stato, sentenza 1229/2018, sul riciclo di pannollini (e altri prodotti assorbenti) avviato nel 2015 in via sperimentale, nell'ambito del progetto Recall cofinanziato dall'Unione Europea (in collaborazione con Fater), da Contarina, società per azioni interamente pubblica attiva nella gestione dei rifiuti nel Trevigiano. Per i giudici che hanno accolto il ricorso della Regione Veneto, il prodotto finale resto un “rifiuto”. Perché la regolamentazione “end to waste” «è ...

Attenzione! Il contenuto è riservato agli abbonati di Guida Al Diritto o Banca Dati Diritto24 .

Se sei già abbonato effettua l'accesso. Recupera password Attiva il Servizio Sei abbonato ma non hai ancora attivato il servizio? Attivazione Come Abbonarsi Guida Al Diritto il più prestigioso settimanale di documentazione giuridica. Banca Dati Diritto24 la nuova banca dati di Diritto24