È legittima l'esclusione di Manutencoop Facility Management e del Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa dalle gara Consip cosiddette “Gara Sanità” del dicembre 2014 - avente ad oggetto “l'affidamento dei servizi di pulizia di sanificazione ed altri servizi per gli enti del servizio sanitario nazionale – e “Gara Caserme”, del novembre 2015 - avente ad oggetto “l'affidamento dei servizi di pulizia e di igiene ambientale nonché degli altri servizi aggiuntivi da eseguirsi negli immobili ad uso caserma per le pubbliche amministrazioni”. Lo ha stabilito oggi il Tar Lazio riunendo 19 ricorsi.



L'esclusione era stata disposta a seguito del provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che aveva sanzionato le società ricorrenti per partecipazione ad una pratica concordata anticoncorrenziale. Il Trbunale ricorda poi che in linea con l'orientamento espresso dalla Sezione II con sentenza n. 1092/2018, le misure di self-cleaning hanno una rilevanza pro futuro, relativamente alle gare indette successivamente alla loro adozione (o comunque non oltre il termine fissato per la presentazione delle offerte, secondo quanto chiarito dalle Linee Guida ANAC n. 6 relativamente al nuovo codice dei contratti pubblici), pena la violazione della par condicio dei concorrenti. Le misure di self-cleaning, infatti, «rappresentano una conseguenza di precedenti condotte illecite e, in quanto tali, rispondono alla finalità di

mantenere l'operatore economico sul mercato e non già all'esigenza di sanare l'illiceità delle condotte pregresse». (Francesco Machina Grifeo)