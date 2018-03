II Tar del Lazio, sentenza 2330/2018 di oggi, ha accolto la richiesta di annullamento del provvedimento emesso dall'Antitrust nei confronti di TicketOne in quanto estranea a qualsiasi responsabilità. L'autorità Garante dovrà dunque restituire alla società 1 milione di euro e risarcire le spese legali. Per il Tar appare condivisibile la ricostruzione operata da Ticket, per cui è stata accusata di non aver adottato misure idonee a impedire l'acquisto di biglietti “in eccesso” rispetto al normale procedimento di acquisto singolo di ciascun richiedente quando l'effettiva attività che danneggia i consumatori non si riscontra nel rapporto diretto tra Ticket e l'acquirente multiplo (a prezzo non maggiorato) ma nel rapporto tra quest'ultimo e il consumatore, che consapevolmente si rivolge al mercato (che a quel punto diventa) secondario, accettando di pagare un prezzo maggiore pur di non perdere l'evento, con un evidente plusvalore non a beneficio di Ticket ma del venditore “secondario”.



Nel provvedimento impugnato, prosegue il Tar, «è fatto un mero accenno all'interesse che la ricorrente potrebbe vantare dalla vendita del maggior numero di biglietti nel minor tempo ma tale prospettazione non appare convincente al Collegio, in quanto, per gli eventi in cui la domanda (di biglietti) e ben superiore all'offerta, come quelli presi in considerazione nel procedimento, in ogni caso gli acquisti si concluderebbero generalmente nel margine di poche ore, anche qualora i titoli fossero venduti con modalità “one to one”, per cui non è stato chiarito dall'Autorità quale vantaggio economico conseguirebbe Ticket dalla conclusione delle operazioni in un tempo “brevissimo” e non “breve”». Infine, prosegua la decisione, anche le tre specifiche contestazioni su cui l'Autorità ha fondato il provvedimento, relative alla mancata attivazione di procedure automatizzate, alla mancata regolazione delle procedure di acquisto plurimo e all'assenza di controlli “ex post” almeno fino al luglio 2016, «non appaiono convincenti». (Francesco Machina Grifeo)