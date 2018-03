Il Tar Lazio, sentenza 2995 di oggi, ha respinto (dichiarandolo in parte inammissibile per difetto di giurisdizione relativamente agli atti politici) il ricorso del Codacons contro il decreto vaccini (Dl 73/2017) e le circolari attuative dei Ministeri della Salute e dell'Istruzione nonché le delibere della regione Lazio. I ricorrenti, tra l'altro, contestavano che la trasformazione in “obbligatorie” di molte vaccinazioni prima “raccomandate” costringe i bambini a subire «dosi massicce» e recava «possibili ripercussioni sulla salute umana», senza prevedere neppure una diagnostica prevaccinale. Il Tar, con specifico riferimento all'affermazione secondo cui i vaccini possono causare autismo, afferma che è «vago il riferimento a “diversi studi” in specie se si considera che il riferimento appare effettuato ad articoli su organi di stampa e non basato su evidenze scientifiche, al contrario di quanto contenuto nel Piano vaccini 2017/2019 che reca abbondante bibliografia scientifica e uno specifico paragrafo intitolato “Gli eventi avversi a vaccino” dove sono analizzate le eventuali reazioni avverse». Nel quale si legge testualmente: “E' da sottolineare che gli eventi avversi che si verificano più comunemente sono di lieve entità e dovuti alla risposta immunitaria al vaccino stesso, come febbre e malessere.” Ed ancora “L'unico elemento che lega la vaccinazione effettuata e l'evento dannoso potrebbe essere l'intervallo temporale compatibile. …” laddove “L'esistenza di una relazione temporale tra evento e danno, infatti, è un presupposto necessario, ma non sufficiente a spiegare un rapporto di causalità.”



Riguardo poi alla diagnosi prevaccinale, il Tar afferma che «né l'Organizzazione Mondiale della Sanità né altre istituzioni di rilevanza scientifica internazionale raccomandano l'effettuazione di test pre-vaccinali e neppure le più importanti società scientifiche europee o americane suggeriscono attualmente test genetici prima di effettuare le vaccinazioni» mentre sono «rilevanti la valutazione del pediatra e l'anamnesi prevaccinale effettuata presso i servizi vaccinali con il genitore/tutore/affidatario per individuare le reali situazioni di rischio». In questo senso si prevede l'esonero dei soggetti immunizzati purché la condizione sia compravata. Riguardo invece al contagio «nel caso delle vaccinazioni contro il morbillo, la parotite e la rosolia, il rischio non è realistico né è mai stato documentato», mentre «solo per quello della varicella risulta documentato il rischio di essere trasmesso alle persone che si trovano in stretto contatto con un soggetto vaccinato di recente. Anche qui fonte OMS 2012 nove casi in tutto il mondo in circa trenta anni di utilizzo del vaccino». Inoltre, il vaccino tetravalente «Tripedia» (antidifterite-tetano-pertosse), in ordine al quale sono segnalati casi di autismo «non è né commercializzato né autorizzato all'uso in Italia», dove i vaccini esavalenti autorizzati sono Hexyon (autorizzato a livello europeo dall'EMA il 17.04.2013); Infanrix hexa (autorizzato a livello europeo il 23.10.2000) e Vaxelis (autorizzato a livello europeo il 15.02.2016) e che nessuno di essi riporta nell'indicazione autorizzativa un limite massimo di età. (Francesco Machina Grifeo)