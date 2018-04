Il Consiglio di Stato, ordinanza n. 1776 di oggi ha respinto il ricorso della S.S.D. Lazio Equitazione “Villa Glori” contro Roma Capitale per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tar Lazio (n. 6932/2017) concernente la “decadenza/revoca” dell'assegnazione della concessione dell'impianto sportivo di viale Maresciallo Pilsudsky 25, presso il quale opera anche l'Associazione “L'Emozione non ha voce Onlus” formata da genitori di ragazzi autistici che opera con l'ippoterapia. Per i giudici amministrativi, «dalle censure sollevate non si desumono aspetti sufficientemente apprezzabili per la riforma delle conclusioni raggiunte in primo grado».

Il Tar Lazio, in via cautelare, aveva ritenuto «sfornito di sufficienti profili di fondatezza» il ricorso per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del Dipartimento sport e politiche giovanili di Roma Capitale, del 31 ottobre 2017, avente ad oggetto “comunicazione conclusione del procedimento di decadenza/revoca dell'assegnazione della concessione alla S.S.D. Lazio Equitazione Villa Glori a r.l.”. Il Tribunale rilevava infatti che «dalle motivazioni del provvedimento impugnato emergono consistenti addebiti a carico della ricorrente, la quale risulta aver adempiuto solo in minima parte (per euro 35.824,00) alle obbligazioni nei confronti di Roma Capitale di cui alla delibera di Giunta comunale n. 62 del 2005 (euro 1.072.532,12 alla data del 31 dicembre 2003) e, inoltre, essersi resa responsabile di illeciti edilizi realizzati nell'area oggetto di concessione». (f.m.g.)