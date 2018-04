Adunanza Plenaria

Clausole non escludenti a impugnazione differita

Consiglio di Stato - Adunanza Plenaria - Sentenza 26 marzo 2018 n. 4

Nessun revirement del Consiglio di Stato in merito alla impugnabilità delle clausole dei bandi non escludenti. L'Adunanza plenaria, presieduta dal Alessandro Pajno (estensore Fabio Taormina), adita dalla Terza Sezione che ravvisava invece «l'opportunità di una rivisitazione» del precedente orientamento, con la decisione n. 4 di oggi ha affermato che «anche con riferimento al vigente quadro legislativo, debba trovare persistente applicazione l'orientamento secondo il quale le clausole non escludenti ...

