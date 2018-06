contratti a distanza

Tiscali, confermate sanzioni Antitrust per violazione codice consumo

Tar Lazio – Sentenza 1° giugno 2018 n. 6104

Il Tar Lazio, sentenza 6104 di oggi, ha confermato le sanzioni per un milione di euro a Tiscali irrogate dall'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato per quattro condotte in contrasto con il Codice del Consumo

