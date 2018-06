Negli ultimi due anni è più che raddoppiato il numero delle amministrazioni e delle imprese che ricorrono all'Autorità Anticorruzione (Anac), anziché ai giudici del Tar, per risolvere i loro contenziosi in sede di gara d'appalto pubblica, chiedendo appunto un «parere di pre-contenzioso», istituto esistente dal 2007 ma rafforzato con l'articolo 211 del Codice appalti che ha previsto la possibilità, su richiesta delle parti, che tale parere sia vincolante. L'Anac ha emesso nel 2017 471 pareri di pre-contenzioso, contro una media di 221 nel periodo 2009-2015. Il balzo c'era stato già nel 2016, con 460 pareri. I numeri sono contenuti nella Relazione annuale dell'Anac al Parlamento, presentata questa mattina al Senato. L'Anac - spiega la relazione - «sta valutando proposte di snellimento dell'iter di redazione e approvazione dei pareri», per «incrementarne la tempestività e l'efficacia».



Il pre-contenzioso affidato all'Anac era stato oggetto di un passaggio del discorso del presidente del Consiglio Giuseppe Conte alla Camera, per la fiducia: «Per quanto riguarda il precontenzioso che attualmente è davanti all'Anac, che giace davanti all'Anac, possiamo rafforzare questa fase, in modo da avere una sorta di certificazione anticipata per i funzionari, per gli amministratori pubblici, onde poter procedere, poi, alle gare più speditamente». Neppure all'Anac hanno chiarissimo cosa intendesse Conte, ma il riferimento potrebbe essere sia alla velocizzazione dei tempi (che si può ottenere semplificando la procedura ma anche rafforzando la struttura dell'Anac a questo dedicata, che è piuttosto sotto pressione già oggi), oppure anche al fatto di rendere in più casi obbligatorio e vincolante il ricorso al pre-contenzioso, come strumento agile per risolvere le liti sulle gare senza bloccare tutto in attesa delle sentenze di Tar e Consiglio di Stato.