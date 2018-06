Il punto di vista e l'esperienza degli avvocati nell'organizzazione della giustizia amministrativa. Il presidente dell'Unione nazionale avvocati Amministrativisti Umberto Fantigrossi, informa una nota, domani 27 giugno parteciperà all'incontro dell'Ufficio Studi della giustizia amministrativa giunto ormai alla terza edizione. Fantigrossi illustrerà le linee guida principali delle proposte dell'Unione per la riforma della GA e la valorizzazione del ruolo degli avvocati nell'organizzazione della “macchina” del processo amministrativo (informatizzazione e risorse). E lo farà nella sezione pomeridiana dell'incontro che si propone di stimolare una approfondita riflessione sul tema dell'organizzazione dell'ufficio giudiziario al fine di favorire, specie in prospettiva, un continuo scambio di esperienze. Nella prima sessione, dopo i saluti del Presidente aggiunto del Consiglio di Stato, toccherà a un presidente di Sezione del Consiglio di Stato e un Presidente di Sezione di Tribunale amministrativo, affrontare tra le altre, le tematiche legate ai compiti ed alle responsabilità dei capi degli uffici, all'introduzione dell'ufficio del processo ed ai rapporti col Foro, le Autorità pubbliche, la Segreteria ed i mass media. Magistrati ed avvocati a confronto dunque, sull'organizzazione del lavoro giudiziario, in vista del raggiungimento dei risultati di qualità, tempestività ed efficienza e sullo smaltimento dell'arretrato del Processo amministrativo.