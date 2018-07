Il Tar Lazio, ordinanza n. 4047 di oggi, accogliendo l'istanza cautelare di “Moby” e “Compagnia Italiana di Navigazione” ha sospeso (subordinatamente alla prestazione di una cauzione di pari importo entro 30 gg) il provvedimento con cui, il 28 febbraio scorso, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato aveva irrogato (in solido) una sanzione amministrativa pecuniaria complessiva di 29.202.673 euro per abuso di posizione dominante in violazione dell'art. 102, lettera b), TFUE. Secondo l'Autorità - Procedimento A/487 relativo al trasporto marittimo di merci da e per la Sardegna -, le società avevano posto in essere «un'unica e articolata strategia tesa all'esclusione dei concorrenti, attuali e potenziali, nei mercati rilevanti, intenzionalmente realizzata per il tramite di un'azione di boicottaggio diretto e indiretto nei confronti delle imprese di logistica che si erano rivolte ai concorrenti, per scoraggiarle dall'avvalersi dei loro servizi di trasporto marittimo». L'ordinanza è stata pronunciata nei confronti di Grimaldi Euromed; Nuova Logistica Lucianu; Grendi Trasporti Marititimi. L'udienza di merito è stata fissata il 22 maggio 2019. (Francesco Machina Grifeo)