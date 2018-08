consiglio di stato

Banche Popolari, il Cds conferma la sospensione della riforma

Il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 3645/2018, in accoglimento della istanza cautelare presentata nell'interesse di alcuni privati soci di Banche popolari, conferma la sospensione dell'efficacia del termine di trasformazione delle Banche popolari in Società per azioni, che si protrarrà sino alla decisione della causa la quale sarà trattata nell'udienza pubblica fissata per il 18 ottobre 2018 (l'istanza è stata formulata dallo studio CDRA con il partner Carlo Comandè – in team con il senior ...

Attenzione! Il contenuto è riservato agli abbonati di Guida Al Diritto o Banca Dati Diritto24 .

Se sei già abbonato effettua l'accesso. Recupera password Attiva il Servizio Sei abbonato ma non hai ancora attivato il servizio? Attivazione Come Abbonarsi Guida Al Diritto il più prestigioso settimanale di documentazione giuridica. Banca Dati Diritto24 la nuova banca dati di Diritto24