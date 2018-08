(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 03 ago - Si è insediato oggi a Palazzo Spada, il nuovo Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa, presieduto dal Presidente del Consiglio di Stato Alessandro Pajno (membro di diritto), e composto da 10 togati e 4 laici. Il nuovo vice Presidente, eletto dal Plenum del Cpga, tra i membri laici, è Maurizio Leo. All'Ordine del giorno del Plenum di oggi, la nomina della commissione per la verifica delle elezioni, per vagliare i titoli dei neo eletti e la successiva nomina del vice Presidente del Cpga. Poi la costituzione delle Commissioni permanenti e la nomina del Segretario del Consiglio di Presidenza. Lo comunica Palazzo Spada con una nota.