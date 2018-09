L'Unione nazionale avvocati amministrativisti, esprime “soddisfazione” per la nomina di Filippo Patroni Griffi alla guida del Consiglio di Stato. Una nomina, sottolinea in una lettera inviata a Patroni Griffi il presidente di Unaa Umberto Fantigrossi, “salutata con soddisfazione dall'intera avvocatura per due ragioni”. “In primo luogo il Governo ha richiesto al Consiglio di Presidenza della G.A. una designazione unica, in questo modo assicurando la più ampia autonomia ed indipendenza del Consiglio di Stato, presupposto imprescindibile per una Giustizia obbiettiva, equa e paritaria tra tutte le parti del giudizio”. “La circostanza, poi, che la scelta sia caduta sulla Sua persona – sottolinea ancora Fantigrossi - costituisce una garanzia del pieno rispetto dei valori costituzionali e dell'assetto istituzionale del Paese, nel solco tracciato dai suoi predecessori. Sono certo, quindi, che il fattivo rapporto di collaborazione con l'Avvocatura, già da tempo avviato, - conclude la lettera - possa concretamente continuare ed anzi divenire più proficuo”.