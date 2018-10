Introdurre una tutela costituzionale rafforzata del ruolo dell'avvocato significa rendere la giustizia in Italia più democratica e più efficiente. Così ha introdotto il proprio intervento al Congresso nazionale forense di Catania il Presidente degli Amministrativisti italiani Umberto Fantigrossi. Se infatti il popolo entra nel processo attraverso l'opera del difensore il potere giudiziario deve essere il risultato di un rapporto dialettico e quindi paritario tra i soggetti che vi partecipano. Questo deve avere un riflesso anche sul lato dell'organizzazione della macchina della Giustizia affinchè mezzi e risorse vengano amministrate in modo ottimale anche grazie al contributo di soluzioni che vengano dagli utenti del servizio. Fantigrossi ha poi sollecitato il Consiglio nazionale forense ad impegnarsi per ottenere dal legislatore un più chiaro riconoscimento del proprio ruolo istituzionale nei confronti delle varie Autorità indipendenti e per la revisione delle tariffe dei contributi per l'accesso alla giustizia che oggi rappresentano una barriera in molti casi insuperabile per ottenere tutela. Il che - ha concluso Fantigrossi - significa permettere che ottenga giustizia solo chi ha grandi mezzi economici.