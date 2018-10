Il Tar Lazio, ordinanza 6132/2018 di oggi, ha sospeso, su ricorso di Banco Bpm, la deliberazione del Cda della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense (n. 543 del 5 luglio 2018) con la quale era stata aggiudicata la gara europea per l'affidamento del servizio di tesoreria in favore della Banca Popolare di Sondrio. Per la Sezione Terza Quater il ricorso «appare assistito da adeguato fumus», sia in considerazione del fatto che alcuni componenti della Commissione di gara (e segnatamente il suo Presidente) risultano aver svolto funzioni istituzionali nell'ambito del Servizio di Tesoreria, sia in considerazione della genericità ed indeterminatezza dei sub-criteri discrezionali (Progetto; Collegamento telematico), che, avvantaggiando verosimilmente l'attuale gestore del servizio, configurano in ipotesi una possibile violazione della par condicio degli altri operatori economici partecipanti alla gara. Sussistendo anche il prospettato pericolo di «pregiudizio grave ed irreparabile», in quanto la mancata sospensione degli atti impugnati comporterebbe la stipulazione del contratto con Banca Popolare di Sondrio (precludendo alla ricorrente la possibilità di aggiudicarsi il servizio), il Tribunale ha sospeso la delibera e fissato per la trattazione di merito l'udienza pubblica del 15 gennaio 2019. (Francesco Machina Grifeo)