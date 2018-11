violazione concorrenza

Gara Consip, Antitrust riveda sanzioni Kpmg, Deloitte, E&Y e Pwc

Tar Lazio - Sentenze 14 novembre 2018 nn. 10996-11004

L'Autorità Antitrust dovrà limare le sanzioni comminate nell'ottobre 2017 alle “Big Four” – KPMG (7.6 mln), Deloitte & Touche (5.9mln), Ernst & Young (8.5 mln) e PricewaterhouseCoopers (1.5mln) - per un patto restrittivo della concorrenza in riferimento ad una procedura di gara Consip. Dopo il dispositivo di sentenza del 24 ottobre scorso (n. 10294/2018), il Tar del Lazio con una serie di sentenze datate 14 novembre (nn. 10996-11004), accogliendo in parte i ricorsi, ha fornito le motivazioni ed ...

Attenzione! Il contenuto è riservato agli abbonati di Guida Al Diritto o Banca Dati Diritto24 .

Se sei già abbonato effettua l'accesso. Recupera password Attiva il Servizio Sei abbonato ma non hai ancora attivato il servizio? Attivazione Come Abbonarsi Guida Al Diritto il più prestigioso settimanale di documentazione giuridica. Banca Dati Diritto24 la nuova banca dati di Diritto24