Con una serie di sentenze (nn.1126-1153), il Tar Lazio ha annullato, su ricorso di numerosi operatori delle FER (eolico, idroelettrico, biogas), la Convenzione «predisposta unilateralmente» dal Gestore dei servizi elettrici - Gse per la commutazione dei Certificati Verdi a incentivo. Il Tribunale amministrativo in particolare ha statuito che il GSE non ha il potere di introdurre nuove regole ma deve attendersi al disposto dell'articolo 19 del Dm 6 luglio 2012 che prevede la mera applicazione della formula matematica per la determinazione del valore della nuova tariffa incentivante in sostituzione dei Certificati verdi. «Deve pertanto concludersi – si legge nelle decisioni seriali - che il GSE, laddove ha imposto al titolare degli impianti già ammessi a beneficiare dei certificati verdi la sottoscrizione di una “convenzione” (insieme alla procedura di “validazione” dei dati dell'impianto), ai fini di poter ottenere la “commutazione” del diritto agli incentivi nelle nuove forme derivanti dall'applicazione della tariffa incentivante, ha agito in carenza di potere, avendo prescritto adempimenti che, in base alle norme primarie e secondarie prima ricordate, non sono previsti tra le “modalità” di commutazione». Riguardo invece alle domande di accertamento, secondo il Tar, «il riconoscimento della “commutazione” dei certificati verdi nella nuova tariffa incentivante non potrà che conseguire all'esito di un apposito apprezzamento del Gestore, in applicazione delle modalità operative indicate dall'art. 19 del d.m. 6 luglio 2012». Il TAR ha inoltre osservato che il GSE non è in una posizione di terzietà e pertanto deve attenersi alle norme di fonte primaria o secondaria o comunque interloquire con l'ARERA a cui proprio l'art. 24 del D.lgs 28/2011 ha assegnato il precipuo compito di definire il contratto tipo tra operatori e GSE. La Terza Sezione Terza Ter ha così definitivamente annullato la convenzione «per la regolazione economica dell'incentivo sulla produzione netta incentivata per il residuo periodo di diritto, successivo al 2015, riconosciuto agli impianti che hanno maturato il diritto di fruire dei Certificati Verdi ai sensi degli articoli 19 e 30 del Decreto 6 luglio 2012».

(Francesco Machina Grifeo)