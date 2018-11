edilizia libera

Condominio, sì all’installazione dell’ascensore senza titolo abilitativo

Tar Lazio - Sentenza 28 novembre 2018 n. 11553

L'installazione di un ascensore rientra tra gli interventi di «edilizia libera» volti alla eliminazione delle «barriere architettoniche» per cui non è previsto il rilascio di un titolo abilitativo. È dunque illegittima la determinazione del comune che ne ha ordinato la demolizione parificando l'installazione ad una «ristrutturazione edilizia abusiva». Lo ha stabilito il Tar del Lazio, sentenza 28 novembre 2018 n. 11553, accogliendo il ricorso della società Schindler contro Roma Capitale per un ...

Attenzione! Il contenuto è riservato agli abbonati di Guida Al Diritto o Banca Dati Diritto24 .

Se sei già abbonato effettua l'accesso. Recupera password Attiva il Servizio Sei abbonato ma non hai ancora attivato il servizio? Attivazione Come Abbonarsi Guida Al Diritto il più prestigioso settimanale di documentazione giuridica. Banca Dati Diritto24 la nuova banca dati di Diritto24