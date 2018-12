CONTRATTI PUBBLICI

Volkswagen: Consiglio Stato annulla esclusione da bandi per fornitura PA

Consiglio di Stato - Sentenza n. 6866/2018

Il Consiglio di Stato (sentenza n. 6866/2018), riuniti una serie ricorsi contro le decisioni del Tar Lazio, ha accolto il ricorso di Volkswagen Group contro Consip ed Anac per l'esclusione nel marzo 2018 da due procedure di affidamento (bandi del 16 e il 22 dicembre 2016) per la fornitura in acquisto di autoveicoli e servizi alle amministrazioni pubbliche, e, nel secondo caso, di autoveicoli per la tutela del territorio. L'esclusione era stata disposta per difetto dei requisiti di «affidabilità ...

