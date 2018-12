migrazione e portabilità

Vodafone, ok multa Agcom 2014 per procedura migrazione numeri

Tar del Lazio - Sentenza 12094/2018

Il Tar del Lazio, sentenza 12094/2018, ha respinto il ricorso di Vodafone Omnitel e confermato la sanzione di 255mila euro irrogata nel 2014 dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per aver provocato prolungati disservizi agli utenti nel corso delle procedure di attivazione, migrazione e portabilità del numero. In particolare, la Società ha adottato procedure interne non conformi al quadro normativo vigente minando l'effettivo esercizio dei diritti degli utenti con particolare riguardo ...

