No alla sospensione del divieto di transito in centro storico per i bus turistici disposta dal comune di Roma da gennaio 2019. La Quinta Sezione del Consiglio di Stato, ordinanze 6053 e 6054 di oggi, ha infatti respinto la richiesta di riforma delle ordinanze cautelari con cui il Tar aveva, a sua volta, bocciato la domanda presentata dall'Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori, e da una serie di operatori del settore, di annullare la deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 55 del 15 maggio 2018 recante “Approvazione del Regolamento per l'accesso e la circolazione degli autobus nelle ZTL BUS A, B e C”, in vigore dal 1mo gennaio 2019. Secondo il Tar infatti «nel bilanciamento dei contrapposti interessi», era prevalente «l'interesse generale ad una riduzione dell'inquinamento e ad un'ordinata gestione del traffico». Per Palazzo Spada gli argomenti dei ricorrenti «non paiono sufficienti per contrastare quanto argomentato dall'ordinanza impugnata, atteso altresì che le contestate modifiche al regime ZTL, volte al contenimento del traffico urbano, rispondono a molteplici esigenze pubblicistiche di rilievo primario, tra cui la salvaguardia del patrimonio urbano e la riduzione dell'inquinamento». Per cui, rilevato che il Regolamento «non risulta oggettivamente “manipolare” il settore dei servizi turistici a vantaggio di alcune categorie di operatori economici», ha respinto la domanda cautelare, condannando gli appellanti alla rifusione delle spese di lite. (Francesco Machina Grifeo)