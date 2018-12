cumulo pensione retribuzione

Tar Lazio: alla Corte Ue tetto stipendi pubblici a 240mila euro

Tar del Lazio - Ordinanza n. 11756/2018

Il Tar del Lazio, ordinanza n. 11756/2018, ha rimesso alla Corte di giustizia UE la questione della compatibilità del tetto massimo dei 240mila euro per le retribuzioni pubbliche, anche se cumulate con la pensione, prevista dalla legge di stabilità per il 2014. La vertenza origina dal giudizio instaurato davanti al Tar nel 2014, da un ex ambasciatore con relativo trattamento pensionistico, oggi in servizio come magistrato della Corte dei conti (di nomina governativa), che aveva impugnato gli atti ...

