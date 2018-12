istanza cautelare

Tlc: Consiglio di Stato sospende obbligo rimborsi bollette a 28 gg

Consiglio Stato - Sentenze nn. 6178, 6209, 6180, 6179 del 20 dicembre 2018

Con quattro sentenze depositate oggi (6178; 6209; 6180; 6179), il Consiglio di Stato ha accolto i ricorsi presentati in via cautelare da Telecom, Wind, Vodafone e Fastweb sospendendo fino al 31 marzo 2019, data fissata per il deposito delle motivazioni, gli effetti della decisione del Tar Lazio, n. 11305/2018, che intimava il ristoro entro fine anno dei clienti per la pratica della fatturazione a 28 giorni.

Attenzione! Il contenuto è riservato agli abbonati di Guida Al Diritto o Banca Dati Diritto24 .

Se sei già abbonato effettua l'accesso. Recupera password Attiva il Servizio Sei abbonato ma non hai ancora attivato il servizio? Attivazione Come Abbonarsi Guida Al Diritto il più prestigioso settimanale di documentazione giuridica. Banca Dati Diritto24 la nuova banca dati di Diritto24