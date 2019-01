Il Tar Lazio, ordinanza 854/2019, ha accolto in parte la domanda di accertamento tecnico preventivo (ex art. 63 c.p.a.) presentata da Strada dei Parchi S.p.A. nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in merito allo stato di conservazione dei viadotti delle autostrade A24 e A25. Ed ha nominato come consulente il Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Roma, «con facoltà di delega ad un professionista iscritto al medesimo Ordine». Fissati anche i termini entro cui eseguire l'incarico: non oltre il 16 febbraio Strada dei parchi dovrà nominare un proprio consulente tecnico (il Ministero ha già indicato l'Ing. Bruno Santoro, suo dipendente); entro il 15 luglio trasmissione alle parti di uno schema di relazione; entro il 31 luglio eventuali osservazioni; il 16 settembre 2019 invece è la data ultima per il deposito della relazione finale del c.t.u. Respinta la richiesta della concessionaria di esprimere dei giudizi sulla correttezza dei criteri adottati per la valutazione della sicurezza dei viadotti e sulle determinazioni che il Ministero ha assunto o potrà assumere nell'ambito del rapporto concessorio, in quanto esulante dalla funzione dell'accertamento tecnico preventivo limitata ad accertamenti non ripetibili. Il Tribunale ha ammesso invece altre due domande. Il consulente dunque dovrà fornire i dati relativi alla profondità di ammaloramento reale del calcestruzzo e all'attuale danneggiamento per corrosione dei ferri delle opere ispezionate, nonché ogni altro dato ritenuto utile. Nonché esaminare per le pile dei viadotti oggetto delle verifiche di settembre/ottobre 2018, a partire da quelli per i quali sono in procinto di iniziare i lavori di messa in sicurezza, gli attuali valori dei copriferri, del passo esistente delle staffe, del loro aggancio ai ferri verticali e del dettaglio adottato in corrispondenza degli spigoli per confinare le armature d'angolo. L'incarico inoltre dovrà svolgersi secondo modalità compatibili con l'andamento programmato dei lavori di manutenzione delle opere da ispezionare e in modo da non recare alcun intralcio o rallentamento agli interventi di sicurezza in corso; le verifiche, infine, dovranno essere effettuate nel contraddittorio delle parti, che potranno a tal fine farsi assistere da propri consulenti. (Francesco Machina Grifeo)