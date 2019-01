Il Mef operò correttamente quando il 22 novembre 2015 approvò il provvedimento con cui la Banca d'Italia, il giorno precedente, aveva disposto la risoluzione, ai sensi del Dlgs 180/2015, della Cassa di risparmio della provincia di Chieti ormai giunta ad una soglia critica. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, sentenza 551 di ieri, respingendo il ricorso di un gruppo di investitori, sottoscrittori di obbligazioni subordinate, contro la decisione del Tar Lazio 12882/2016. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze dispose la riduzione integrale del valore delle riserve e delle azioni; l'azzeramento del valore nominale degli “elementi di classe 2 computabili nei fondi propri”; la cessione dei crediti in sofferenza ad una apposita società veicolo, la permanenza delle residue obbligazioni subordinate nel patrimonio della banca originaria in liquidazione e la cessione dell'azienda, così risanata dalle passività, ad un ente ponte, incaricato di cederla successivamente sul mercato (cosa avvenuta nel maggio 2018 a favori di Ubi Banca). Al termine di una lunga ricostruzione della normativa sul “Bail in”, Palazzo Spada boccia tutti i motivi di ricorso. In particolare, spiega la decisione, ad essere applicato nel caso concreto non è stato il “bail in” «in senso stretto», «all'epoca dei fatti nemmeno applicabile», e che coinvolge di regola tutte le passività per cui non sia stabilita un'esenzione (e in particolare i depositi non garantiti); bensì il “write down”, che riguarda soltanto le azioni e le obbligazioni, ovvero i titoli di partecipazione e di debito, trattandosi di due «istituti diversi». Né prosegue può essere sinonimo di illegittimità la rapidità – 1 giorno solo – con cui il Mef ha approvato il provvedimento di Bankitalia, viste le altissime competenze in materia. Riguardo poi allo stato della banca, continua il Collegio, nel 2014 il CET 1 era ormai sceso «a valori tutt'altro che prudenziali». Infine bocciato anche il presunto bisticcio con la sentenza del 19 luglio 2016 del Tribunale di Chieti, che dichiarò lo stato di insolvenza della Cassa ai fini della liquidazione coatta amministrativa, e nel far ciò, secondo la prospettazione dei ricorrenti, avrebbe escluso che l'insolvenza stessa sussistesse al momento in cui fu disposta la risoluzione. La tesi infatti è smentita «in base al semplice rilievo per cui tale sentenza non contiene le affermazioni sopra riportate». In essa si legge infatti che “nessuna” delle condizioni, puntualmente indicate, richieste per procedere alla risoluzione “è riconducibile allo stato di insolvenza, quale concetto giuridico desumibile dalla legge fallimentare e posto alla base della procedura concorsuale della liquidazione coatta amministrativa”, tanto che “per attivare procedure di gestione della crisi è necessaria e sufficiente una condizione meno grave dello stato di insolvenza”. (Francesco Machina Grifeo)