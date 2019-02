TIM CUP MILAN-JUVE 2016

Daspo, legittimo motivare responsabilità col criterio probabilistico

Consiglio di Stato, sentenza 866/2019

Sono legittimi i Daspo emessi dalla Questura di Roma nei confronti di un gruppo di tifosi milanisti che, in occasione della finale Tim Cup Milan - Juventus del 2016, per rappresaglia contro un gesto provocatorio, dopo essere scesi dal pulmann avevano devastato il locale Jet-Lag di Roma e accoltellato due incolpevoli avventori. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, sentenza 866/2019, ribaltando la decisione del Tar Lazio 321/2018, che invece aveva annullato i provvedimenti ritenendo non sufficientemente ...

