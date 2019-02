È stata fissata per il prossimo 9 ottobre l'udienza pubblica per la trattazione del ricorso di Fastweb contro l'Autorita per le Garanzie nelle comunicazioni, nei confronti di Telecom e Vodafone Italia, per l'annullamento (previa sospensione) della delibera (n. 487/18/Cons) concernente “Linee Guida sulle modalità di dismissione e trasferimento dell'utenza nei contratti per adesione” (pubblicata il 2 novembre 2018). Lo ha stabilito il Tar Lazio con l'ordinanza 696 di oggi. La delibera, nelle intenzioni del Garante, è volta a garantire agli utenti tutele precise nel momento in cui decidono di recedere da un contratto o di cambiare operatore. Essa fissa le modalità attraverso le quali Agcom vigilerà sulla corretta applicazione, da parte degli operatori di telecomunicazioni e di reti televisive, delle norme che regolano il passaggio ad altro gestore o il recesso per volontà degli utenti. L'Autorità ha stabilito che le spese di recesso non possano eccedere il canone mensile mediamente pagato dall'utente. Inoltre viene regolata la restituzione degli sconti che dovrà essere equa e proporzionata al valore del contratto ed alla durata residua della promozione. Infine, gli utenti che recedono anticipatamente dal contratto potranno scegliere se continuare a pagare le rate residue o pagarle in un'unica soluzione. Le linee guida hanno anche previsto che la durata della rateizzazione dei servizi non potrà eccedere i ventiquattro mesi. (Francesco Machina Grifeo)