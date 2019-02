Il Tar Lazio, sentenza n. 2405 di oggi, accogliendo il ricorso di Banco Bpm (assistita dagli avvocati Roberto Pera, Silvio Rizzini Bisinelli, Carlo Spampinato), ha annullato la deliberazione del Cda della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense (n. 543 del 5 luglio 2018) con la quale era stata aggiudicata la gara europea – del valore di 7,5 milioni – per l'affidamento del Servizio di Tesoreria in favore della Banca Popolare di Sondrio. Nell'ottobre 2018, in sede cautelare, la Sezione Terza Quater aveva già sospeso l'esecutività della delibera riconoscendo il fumus del ricorso. Con la decisione odierna, il Collegio ha statuito che la mancata determinazione di «sub-criteri e di sub-punteggi» a fronte della «manifesta genericità e indeterminatezza» dei due criteri selettivi a carattere discrezionale (Progetto e Collegamento telematico, dai quali dipendeva l'attribuzione di 23 punti su 30), ha reso «arbitraria l'attribuzione alla ricorrente del punteggio di 11.50/30 e alla controinteressata del punteggio massimo di 23/30».

Inoltre, il Tar ha anche accolto il secondo punto relativo al fatto che alcuni componenti della Commissione di gara avevano svolto funzioni istituzionali nell'ambito del Servizio di Tesoreria. «Orbene – si legge nella decisione - tenendo conto che alla gara hanno partecipato due soli concorrenti e che uno di essi è l'attuale gestore del servizio di tesoreria dell'Ente, il Collegio ritiene che il fatto che due componenti della Commissione giudicatrice abbiano svolto funzioni di amministrazione attiva nel Settore della Tesoreria della Cassa e che quindi abbiano avuto necessariamente dei rapporti con l'attuale gestore del servizio di Tesoreria, costituiscano elementi idonei a compromettere il ruolo di garante della imparzialità delle valutazioni affidato alle Commissioni di gara e quindi determinino la illegittimità degli atti impugnati (anche) per violazione dell'art. 77, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici».