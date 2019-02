Anac, "Conoscere per partecipare": presentato il primo volume sulla trasparenza amministrativa

Che cosa è il Foia? Come sta funzionando nel nostro Paese l'accesso civico generalizzato? Quali le cause del mancato decollo? Questi i temi al centro del dibattito che ieri pomeriggio si è tenuto a Roma presso la Scuola nazionale dell'amministrazione durante la presentazione del libro del magistrato Anna Corrado "Conoscere per partecipare: la strada tracciata dalla trasparenza amministrativa". Un volume molto ampio, quasi 400 pagine, e completo: la prima parte è quella più manualistica nella quale viene spiegato che cosa è in pratica la normativa cosiddetta Foia (Freedom of Information Act), introdotta con decreto legislativo n. 97 del 2016, e parte integrante del processo di riforma della pubblica amministrazione, definito dalla legge 7 agosto 2015 n. 124; nella seconda ci sono gli approfondimenti settoriali, la comparazione con gli ordinamenti stranieri e la giurisprudenza dei Tar, la terza è dedicata alle interviste con chi ha esperienza quotidiana con la "macchina" della trasparenza amministrativa. Da sottolineare, inoltre, che si stratta del primo testo della nuova collana delle monografie dell'Anac: un progetto "apri pista" per altri interessanti lavori tematici.

Alla discussione di ieri hanno partecipato molti autorevoli esponenti del mondo politico, istituzionale, giuridico e accademico. I lavori sono stati aperti, dopo una breve introduzione del professor Stefano Battini, Presidente della Snai, dal ministro per la Pubblica amministrazione Giulia Buongiorno, che ha messo l'accento principalmente sulle criticità del sistema. L'ambiguità di fondo che caratterizza l'accesso generalizzato – secondo la Buongiorno - è cioè l'essere a metà tra strumento per sapere e lotta alla corruzione, ha bloccato le sue potenzialità. Per ora il suo dicastero non è intervenuto, perché il progetto è ancora giovane e deve avere dei tempi tecnici di assestamento, ma più avanti alcune regole dovranno essere riscritte. L'ambasciatore di Svezia in Italia Robert Rydberg e il primo consigliere bilaterale presso l'ambasciata Britannica a Roma Wendy Wyver hanno raccontato l'esperienza dei loro paesi: in Italia scontiamo un forte ritardo e una poca cultura della trasparenza , ma fortunatamente il processo è stato avviato, va rafforzato e portato avanti.

Nella seconda parte della presentazione sono intervenuti Giovanni Buttarelli, Garante europeo della Protezione dei dati, in collegamento video da Bruxelles; il presidente dell'Anac, Raffaele Cantone; la dottoressa Nicoletta Parisi, componente Anac, il presidente del Consiglio di Stato Filippo Patroni Griffi e Mario Savino professore di diritto amministrativo dell'Università della Tuscia. Nonostante gli specifici punti di vista, dal dibattito sono emerse alcune considerazioni omogenee: perché il Foia funzioni ci vuole tempo, investimenti, obiettivi chiari, individuazione dei limiti e preparazione del personale che è chiamato a lavorare sul campo. Ma il pensiero più condiviso è che dal "Foia non si torna indietro", perché se – come di dice il libro di Anna Corrado – "conoscere serve a partecipare", la trasparenza serve come strumento di democrazia amministrativa.