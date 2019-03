Per il diniego alla concessione della cittadinanza italiana non è sufficiente una generica condanna di guida in stato di ebbrezza da parte del Tar. Il Consiglio di Stato - con l'odierna sentenza - si è trovato alle prese con un cittadino iracheno titolare di un permesso di soggiorno di lungo periodo Ue. Nell'aprile 2015 aveva presentato un'istanza di concessione della cittadinanza italiana sulla base di quanto disposto dall'articolo 9, comma 1, lettera f della legge 92/1991. Il 26 aprile 2018 il soggetto aveva ricevuto, però, una comunicazione di diniego dell'autorizzazione in quanto condannato per guida in stato di ebbrezza. I giudici di Palazzo Spada hanno accolto il ricorso ricordando come il Tar si fosse espresso nel senso che «il reato di guida in stato di ebbrezza effettivamente provoca un forte allarme sociale ed è, pur se non grave con riferimento alla pena edittale, connotato da un particolare disvalore rispetto ai principi fondamentali della convivenza all'interno dello Stato nonché posto a tutela (anticipata) della pubblica incolumità». Tuttavia i giudici del Consiglio di Stato hanno rilevato che la sentenza del Tar non facesse alcun cenno al particolare disvalore di tale condotta rispetto ai principi fondamentali della convivenza sociale e alla tutela anticipata della incolumità pubblica, ma si è limitata solo a constatare in modo meccanicistico, a fronte del fatto storico di reato e nonostante la intervenuta riabilitazione, la mancata coincidenza tra l'interesse pubblico e quello del richiedente la cittadinanza italiana.