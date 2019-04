Il Tar del Lazio, ordinanza n. 2191 di oggi, ha respinto la richiesta di sospensiva presentata da Mario Cucinella Architects per l'esclusione, disposta da Invitalia, a causa di un supposto conflitto di interessi, dal Concorso di progettazione per la realizzazione del Padiglione Italia nel sito di Expo 2020 Dubai. Il ricorso proposto da Cucinella in proprio e come mandataria del raggruppamento Land Italia, Gae Engineering, Tekne, M.M., chiedeva anche l'annullamento della proclamazione come vincitore del concorso del Raggruppamento Carlorattiassociati. La Terza Sezione, relatore Masaracchia, «considerato che, ad un primo sommario esame la fattispecie pare integrare un'ipotesi di conflitto di interesse rilevante» ha respinto l'istanza cautelare e fissato l' udienza di discussione il 29 maggio prossimo. Il conflitto di interessi sarebbe relativo a MM, società facente parte del Raggruppamento, che non avrebbe messo nero su bianco i propri rapporti con l'ingegner Lorenzo Candelpergher «al quale la stazione appaltante – si legge nel provvedimento di Invitalia che fa da Centrale di committenza -, con contratto concluso il 3 ottobre 2018, ha conferito l'incarico di Project manager per la partecipazione dell'Italia a Expo 2020 Dubai, nonché per la realizzazione del Padiglione Italia a Dubai, inclusa la relativa progettazione». Una relazione che avrebbe posto la società in posizione privilegiata.

Fmg