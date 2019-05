Nessuna illegittimità nella delibera con la quale l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni nel 2015 ha approvato il "Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali" e successivamente il "Disciplinare delle procedure per il rilascio dei titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali". La decisione arriva dal Tar del Lazio i cui giudici hanno pubblicato una sentenza con la quale hanno respinto un ricorso proposto da Aicai-Associazione Italiana Corrieri Aerei Internazionali, Dhl Express Italy, Federal Express Europe e United Parcell Service Italia-Ups.

I ricorrenti lamentavano la particolare gravosità degli obblighi, in precedenza non previsti per i soggetti operanti nel settore postale, introdotti dal Regolamento, ritenendo la nuova disciplina tra l'altro contrastante con il diritto comunitario.

Tant'è che lo stesso Tar nel febbraio 2016 mandò gli atti alla Corte di Giustizia europea per valutare la conformità al diritto europeo del regolamento sulla liberalizzazione dei servizi postali.

Adesso arriva la decisione del tribunale amministrativo. Respinto il primo motivo di ricorso "atteso che l'inquadramento del servizio di corriere espresso nell'ambito dei servizi postali e la sottoposizione di tale attività all'autorizzazione generale sono coerenti con le norme della Direttiva n. 97/67".

In più, nella lunga e fortemente tecnica sentenza, per il Tar "parte ricorrente, in realtà, si limita a ripetere in ogni motivo che sarebbero sproporzionati gli obblighi imposti alle imprese tenute a richiedere l'autorizzazione generale senza tuttavia spiegare, fatta eccezione per la questione relativa agli obblighi contributivi, in cosa risieda la asserita sproporzione. D'altra parte il Collegio rileva che non appare esorbitante richiedere che l'impresa che intenda munirsi di autorizzazione generale sia in regola con le disposizioni sulle condizioni di lavoro, sia tenuta a comunicare ogni modifica dei requisiti posseduti o ad esporre i segni distintivi utilizzati per i servizi".