L'Unione Nazionale Avvocati Amministrativisti (Unaa) "che ha sempre espresso liberamente la propria posizione critica quando è stato necessario, esprime disagio e forte preoccupazione per le notizie riguardanti iniziative del Ministero degli interni di ‘dossieraggio' su magistrati in servizio, in reazione a provvedimenti giurisdizionali da parte della giustizia Amministrativa sul tema dell'immigrazione". Si tratta, fa notare Unaa, di messaggi che indicano possibili ‘nemici'. Messaggi che ricordano tempi passati, certamente contrari ai principi fondanti della nostra Costituzione, che si basa anche, come in tutte le democrazie occidentali, sulla netta separazione dei poteri e sulla indipendenza della Magistratura". Nella nota gli avvocati Amministrativisti sottolineano che "quando un'Istituzione come il Ministero degli Interni indica nomi e cognomi di Magistrati e di Sedi giudiziarie come ostili, non allineati, e comunque poco inclini a valutare le posizioni dell'Amministrazione per presunti pregiudizi, si compie un grave gesto che riguarda, innanzitutto le libertà democratiche, l'indipendenza della Magistratura e la libertà di pensiero di ogni cittadino. Libertà di pensiero ed indipendenza - conclude la nota - a garanzia anche della Pubblica amministrazione".