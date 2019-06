"Un giudice all'altezza dei tempi deve saper accettare, proprio in ossequio a un'etica pubblica collegata alla funzione, alcune limitazioni anche alla propria sfera di libertà". È il richiamo del presidente del Consiglio di Stato, Filippo Patroni Griffi, che aprendo il primo Congresso Nazionale della Giustizia Amministrativa Italiana, chiede ai magistrati di evitare esternazioni che possano far dubitare della propria terzietà e "frequentazioni" che possono ripercuotersi negativamente sull'attività giudiziaria.



C'è "un discorso etico di fondo, cari colleghi, che ci riguarda, oggi più che mai, e riguarda tutte le magistrature", ha proseguito Patroni Griffi sottolineando la necessità "di mantenere alto quel prestigio che la giustizia amministrativa ha progressivamente acquisito nella storia delle tutele del nostro Paese", che "non costituisce una rendita scontata di posizione", "oggi meno che mai, ma richiede piuttosto un'attenzione e un impegno serio e costante in ciascuno di noi". Ha insistito sull'"etica pubblica", come "complesso di doveri che dovrebbero informare i comportamenti di tutti coloro che rivestano funzioni pubbliche". "Come si declina nella vita quotidiana del giudice il senso dell'etica pubblica? Nessuno ha ricette, meno che mai io. Ma è necessario riflettere e confrontarsi su questo, senza accantonare o sottovalutare il

tema come astratto".

"C'è bisogno di un efficace sistema sanzionatorio - ha poi aggiunto - che, ferme restando le garanzie dell'incolpato, sappia essere tempestivo, rigoroso e possibilmente condiviso". "La reazione pronta a fatti sanzionabili è a tutela dell'immagine della nostra magistratura e di tutte le persone perbene che vi lavorano; immagine che non può essere appannata dal comportamento di singoli. E non mi riferisco a quei comportamenti che sfocino in un procedimento penale e in

un'eventuale condanna. Mi riferisco - spiega - a quei comportamenti che un giudice non può tenere", che "rendono incompatibile la permanenza di un giudice in una determinata sede giudiziaria", e "che è fondamentale che l'organo di autogoverno sappia prontamente sanzionare".