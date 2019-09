gare di appalto

Il termine per impugnare scatta solo con la piena conoscenza dell'aggiudicazione

Consiglio di Stato - Sentenza n. 6251/2019

Ai fini della decorrenza del termine per impugnare gli atti di gara (art. 120 c.p.a.), la comunicazione dell'aggiudicazione da parte della stazione appaltante - non più tenuta ad esporre le ragioni di preferenza, o, in alternativa, ad allegare i verbali della procedura - resta la via esclusiva che non può essere surrogata da altre forme di pubblicità legali, quali la pubblicazione all'albo pretorio del Comune o sul profilo della committente e neppure dalla pubblicazione sulla G.U. dell'Ue. Lo ha ...

