Grave handicap

Scuola: insegnante di sostegno a tempo pieno anche se l'organico è insufficiente

Tar Campobasso - Sentenza del 5 dicembre 2019 n. 435

L'insufficiente dotazione di organico dell'Istituto scolastico non costituisce una ragione valida per giustificare un numero di ore di sostegno inferiore al rapporto 1/1 laddove la situazione di gravità dell'handicap imporrebbe una assistenza continuativa per tutto l'orario scolastico. Lo ha stabilito il Tar Campobasso, con la sentenza del 5 dicembre 2019 n. 435, accogliendo il ricorso dei genitori di un alunno affetto da una grave patologia. L'amministrazione scolastica invece aveva assegnato ...

