IMMIGRAZIONE

Chi aveva protezione umanitaria prima del decreto sicurezza ha diritto all'accoglienza

Tar Veneteo - Sezione III - Sentenza 20 dicembre 2019 n. 1395

I migranti che hanno ottenuto la protezione umanitaria prima dell'entrata in vigore del decreto sicurezza che - come è noto - abolisce questo tipo di permesso di soggiorno, hanno diritto a mantenere l'accoglienza nelle strutture abilitate. Sentenza Tar Veneto. È un'importante sentenza quella emessa dal Tar Veneto, 20 dicembre 2019 n. 1395/2019 che dunque stabilisce la non retroattività del decreto sicurezza non solo per l'abolizione della protezione umanitaria ma anche per il diritto all'accoglienza. ...

