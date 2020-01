LA SANZIONE A FACEBOOK

Social network: l'uso commerciale dei dati va sempre comunicato all'utente

Tar Lazio - Sentenze nn. 260 e 261 del 10 gennaio 2020

Il Tar Lazio, sentenze nn. 260 e 261 di oggi, ha confermato la sanzione di 5 mln di euro disposta dall'Agcm nei confronti di Facebook Inc e Facebook Ireland per pratiche scorrette per aver reclamizzato (sino al 15 aprile 2018) sulla propria homepage il servizio come gratuito - "Iscriviti è gratis e lo sarà per sempre" -, senza chiarire che i dati degli utenti sarebbero stati utilizzati a fini «commerciali». La raccolta dei dati se a fini remunerativi si caratterizza infatti come una vera e propria ...

