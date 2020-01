sanzioni antitrust

Casse Raiffeisen: bocciato ricorso Agcm su ‘cartello', il sistema non è in concorrenza

Consiglio di Stato - Sentenza n. 296 del 13 gennaio 20209

Il Consiglio di Stato boccia il ricorso dell'Antitrust contro la sentenza del Tar Lazio 4745/2017 che aveva annullato le sanzioni (per 27 milioni) irrogate, nel 2016, a 14 casse Raiffeisen dell'Alto Adige, per aver stipulato un accordo limitativo della concorrenza che sarebbe risultato penalizzante per i consumatori

